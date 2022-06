MotoGP, Lorenzo spiega perché Bagnaia cade spesso

21-06-2022 22:39

In un’intervista ad ‘AS’, Jorge Lorenzo ha elogiato il lavoro del campione del mondo in carica in MotoGP: “Quello che più mi stupisce di Quartararo è che è anni luce avanti rispetto alle altre Yamaha. Negli ultimi vent’anni, che io mi ricorda, Yamaha non è stata in una posizione peggiore in termini di competitività della sua moto. Gli altri sono nelle ultime posizioni, ma lui riesce a vincere delle gare e a guidare il Mondiale. Mi ricorda un po’ quando Stoner vinse con la Ducati e gli altri piloti del marchio erano molto indietro o Marquez con la Honda”.

Lorenzo non ha dubbi: “Sono stato in Yamaha per nove anni e sono sempre stato più o meno nelle prime tre posizioni ogni anno. La Yamaha era molto competitiva lì, perché il secondo pilota era molto veloce, tranne nel 2011, quando abbiamo sofferto molto contro le Honda. La Yamaha del mio tempo era una moto vincente con i suoi due piloti, invece ora c’è molta differenza tra i due piloti ufficiali”.

Infine, Lorenzo ha invece analizzato il momento difficile di Bagnaia: “Quando cadi tre, quattro o cinque volte non capita per caso, ma per un motivo. E cade sempre quando c’è la pressione degli altri, quando un compagno di fabbrica lo sorpassa, come con Bastianini a Le Mans, o un rivale per il titolo è un po’ più veloce di lui, a quel punto deve forzare e cade. Quartararo, invece, non fa quegli errori. Quando deve finire secondo – ha concluso Jorge Lorenzo -, lo fa e prende punti“.