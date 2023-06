MotoGp, Luca Marini: "Ho seguito il consiglio di Pedrosa"

Il centauro del team VR46 è arrivato quarto nella gara sprint in Germania

17-06-2023 17:46

Luca Marini ha accolto con soddisfazione il suo quarto posto nella gara sprint del Sachsenring, dove domenica si corre il Gran Premio di Germania di MotoGp: “E’ stata una bella battaglia con Brad Binder, oggi è stata una battaglia pulita e un po’ mi ha sorpreso: in queste situazioni io so come comportarmi e sicuramente quando si lotta in questa maniera e nessuno ti viene addosso è tutto di guadagnato. Mi sono divertito molto, sono contento di essergli rimasto davanti: è un quarto posto, ma sono decisamente contento perché sapevo di non avere il passo con la gomma morbida al posteriore”.

“La mia moto in staccata si comporta sempre molto bene, è un mio punto di forza. Cerco sempre di farla in maniera diversa per non dare punti di riferimento a Binder, seguendo anche il consiglio che mi ha dato Pedrosa nella gara a Jerez, mi ha detto che guido troppo bene e faccio tutto le stesse cose sempre bene. Mi ha detto che sono sempre pulito e quindi divento prevedibile, quindi oggi ho fatto un po’ di casino in staccata. Oggi però è stato Binder a essere magnanimo e a non centrarmi in pieno”.