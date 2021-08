Motogp, Luca Marini: "Lavoreremo sui dettagli"

Luca Marini è reduce dal 14° posto nel primo weekend austriaco, il GP di Stiria 10° appuntamento del Mondiale Motogp 2021.Ora si resta al Red Bull Ring per il GP d’Austria, secondo atto sulla pista austriaca. Due i punti raccolti al termine di una gara più complicata del previsto per Luca, 24 anni proprio oggi, che dalle prime tornate ha dovuto gestire il drop della gomma posteriore.

Queste le parole del pilota italiano:

“Torniamo in pista sempre a Spielberg dopo pochissimi giorni. Nella prima gara non siamo stati perfetti, ma abbiamo centrato i punti, ora affrontiamo qui un altro weekend: lavoreremo ancora sui dettagli, utili anche per i GP futuri e su come fare uno step in avanti nelle fasi iniziali di gara”.

OMNISPORT | 10-08-2021 16:47