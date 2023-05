MotoGp, Luca Marini preoccupato: "Sabato sarà dura"

Il pilota della VR46: "Non ho trovato grip al posteriore con la gomma da tempo".

12-05-2023 22:15

“Si prospetta un weekend in salita per noi”: il pilota della VR46 Luca Marini si rammarica dopo le libere del Gp di Francia, che per pochi millesimi lo hanno visto escluso dalla top ten.

“La posizione complica davvero le cose, domani sarà difficile dover passare per la Q1. Non ho trovato grip al posteriore con la gomma da tempo e questo mi ha costretto fuori dalla Top10 per pochissimo. Non sarà facile, anche il meteo potrebbe complicare ulteriormente le cose, ma sappiamo dove lavorare per riuscire ad essere più incisivi”.

“Non avendo feeling al posteriore, con il primo tocco di gas non ho trazione e la moto non gira come vorrei. Continuiamo a lavorare per domani”.