MotoGP, Marini: "Senza Rossi meno appeal, ma prima la tv era gratis"

04-01-2023 19:10

La MotoGP senza Valentino Rossi ha perso appeal, ma il fratello Luca Marini è fiducioso per il futuro: “Penso che sia ancora presto, è l’inizio di una nuova era per i piloti italiani. Vale ha entusiasmato i fan per molti anni, allora [la MotoGP in Italia] era ancora gratis in tv. Quindi è stato in grado di raggiungere molte più persone. Ora è solo questione di tempo. Tutti i piloti italiani devono essere davanti a ogni gara e cercare di vincere quante più gare possibile, abbiamo bisogno di quanti più campioni possibile. Poi sarà di nuovo pieno in Italia, ma credo anche in tutto il mondo“.

Luca Marini non ha dubbi: “Lo spettacolo è buono, non ci resta che aspettare di raggiungere il cuore di tutti i fan. Tra qualche anno ogni tribuna sarà piena. La gente era innamorata di questo sport, di Vale e di altri piloti forti e di carattere. Al giorno d’oggi abbiamo dei buoni caratteri, ma bisogna ricordare che siamo tutti molto giovani in MotoGP. Dobbiamo aspettare“.

Inoltre, l’aerodinamica ha reso inoltre più difficile i sorpassi: “Non commettiamo errori perché siamo i migliori piloti del mondo. Abbiamo le migliori gomme e le migliori moto. È impossibile sbagliare quando tutto funziona al 100%. Il livello in MotoGP è altissimo in questo momento. Penso che lo spettacolo della MotoGP sia buono. In passato era forse spettacolare perché solo tre piloti stavano lottando per la vetta. I tifosi – ha concluso Luca Marini – potevano concentrarsi solo su di loro“.