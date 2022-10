22-10-2022 13:26

Partirà dalla pole (quarta in stagione) Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac e autore di un giro record: “Potevo anche fare un pochino di più, comunque è stato un giro stratosferico. Spero di avere anche in gara quel passo: il caldo sarà un fattore nella gestione delle gomme, ma non sento un grande calo; in generale ho il passo per vincere”.

Enea Bastianini è distante poco meno di mezzo secondo, ma è abbastanza contento: “Siamo migliorati rispetto a ieri, ma Martin è stato impressionante: non so cosa abbia fatto di differente da me e non vedo l’ora di vedere i suoi dati. Per la gara potrei usare la soft, ma dovrò essere ‘morbido’ a inizio gara per utilizzarla: in genere nel finale ci riesco”.

Poco più di mezzo secondo è invece il divario tra Marc Marquez e il connazionale: “Non so come ho fatto a fare quel giro, non rispecchia il nostro passo: le Honda cercano la scia per limitare quanto si perde in rettilineo e io aspetto Bagnaia quando esce dai box, lo ammetto, ma non lo disturbo. Se avessi quel motore, andrei da solo: nelle competizioni devi fare il massimo con ciò che hai a disposizione”.