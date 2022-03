MotoGP, Marquez: "Domani dovrò prendermi dei rischi"

19-03-2022 13:22

Non sono state di certo qualifiche facili per il Cabroncito #93 della Honda Marc Marquez, che si classifica col 15° tempo ma che scatterà poi dalla 14° piazza grazie alla penalità ricevuta da Franco Morbidelli, 12° alla fine delle qualifiche.

Dopo la caduta di ieri, altri due scivoloni nel corso delle qualifiche ufficiali, che costringeranno l’otto volte iridato a una gara di rincorsa, consapevole di doversi prendere non pochi rischi per arrivare nelle posizioni che contano.

Questo il commento di Marquez al termine delle prove:

“Tutte le Honda hanno avuto delle difficoltà. Soprattutto quando il tracciato è pulito facciamo molta fatica a guidare correttamente. In Q1 ci ho provato, la seconda caduta potevo risparmiarmela ma era l’ultima possibilità e volevo provarci. Domani sarà difficile e oggi non ci è girata bene […] Qui siamo tutti sulla stessa barca… Con questa gomma ho vinto, ma allora la moto era diversa. Nella mattinata di ieri ho giocato con la moto, al pomeriggio ho salvato una caduta, passo dopo passo, superare qui è difficile quindi la mia posizione rende tutto molto difficile. Visto che parto 14° devo attaccare e rischiare“.

Marquez parla poi anche degli evidenti problemi che sta avendo qui a Mandalika:

“Molto meglio il grip al posteriore, ma fin dall’inizio ho dichiarato di avere problemi con l’anteriore.Meglio con l’altra moto perchè ero pronto e conoscevo molto bene il limite. Oggi, per esempio, la prima caduta l’ho capita, la seconda no, è tutto complicato. Siamo lontani, oggi è dura trovare cosa che siano andate bene. Non siamo nella posizione in cui vorremmo essere. Domani sarà fondamentale fare una buona partenza e passare qualcuno, ma questo è il tracciato peggiore per partire indietro”.

OMNISPORT