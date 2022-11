MotoGP, Marquez: "Valencia sarà meglio di Sepang"

01-11-2022 21:36

È arrivata la settimana di Valencia, dove si terrà l’ultima gara del Motomondiale 2022. Se Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo lotteranno per il titolo, Marc Marquez cercherà invece di provare a vincere la gara. Solo un podio quest’anno per lui, il secondo posto in Australia. Lo spagnolo della Honda è fiducioso in vista della corsa conclusiva della stagione.

Queste le sue parole ai canali ufficiali Honda: “Credo che Valencia si adatti meglio alla nostra moto rispetto a Sepang, spero potremo essere più vicini ai primi. È una pista in cui ho ottenuto buoni risultati in passato e dove si può lottare. Sarà poi un fine settimana emozionante per i tifosi, con in palio i titoli della Moto2 e della MotoGP“.