MotoGP, Martin: "Bella qualifica, complimenti a Bezzecchi"

01-10-2022 13:34

Jorge Martin, alfiere della Ducati Pramac, si è preso la seconda posizione sulla griglia di partenza nel Gran Premio di Thailandia, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP2022.

Martin è arrivato dietro solamente a Marco Bezzecchi:

“E’ stata una bella qualifica, complimenti a Bezzecchi. Ho avuto un po’ di problemi, ma sono contento per il passo. Dobbiamo decidere quale gomma usare dietro, ma con tutte e due sono competitivo e pronto a lottare per la vittoria. Peccato perché nell’ultimo run ho fatto degli errori, però sono contento perché l’obiettivo era la prima fila. Speriamo di scegliere una gomma che funziona dietro per domani. Speriamo di lottare per la vittoria. Tutte le Ducati stanno andando molto bene, sarà importante lavorare sui dettagli”.