MotoGP, Martin guida le seconde libere di Austin davanti a Bagnaia

Miglior tempo per lo spagnolo del team Pramac in Texas, secondo il campione del mondo con la Ducati e terzo Rins.

14-04-2023 23:32

Si chiudono nel segno di Jorge Martin le seconde prove libere del GP degli Stati Uniti d’America, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023 sulla pista texana di Austin. 2:02.178 per lo spagnolo della Ducati del team Pramac, davanti di soli 63 millesimi al campione del mondo Pecco Bagnaia. Secondo tempo per il portacolori Ducati, terzo Alex Rins a sorpresa con la Honda LCR.

Dopo il miglior tempo nella prima sessione, resta lì Luca Marini, quarto su Ducati Mooney VR46. Quinto Alex Marquez con la Ducati Gresini davanti all’Aprilia di Maverick Viñales e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Poi in top-ten le Ktm di Brad Binder e Jack Miller, con in mezzo l’altra Aprilia di Aleix Espargaró. Fuori per ora dalla Q2 il leader del campionato Marco Bezzecchi.

MotoGP Austin, i tempi dopo le seconde prove libere:

1 J. Martin (Ducati) 2:02.178

2 F. Bagnaia (Ducati) +0.063

3 A. Rins (Honda) +0.217

4 L. Marini (Ducati) +0.238

5 A. Marquez (Ducati) +0.504

6 M. Viñales (Aprilia) +0.539

7 F. Quartararo (Yamaha) +0.543

8 B. Binder (Ktm) +0.557

9 A. Espargaró (Aprilia) +0.587

10 J. Miller (Ktm) +0.663

11 M. Bezzecchi (Ducati) +0.700

12 J. Mir (Honda) +0.726

13 T. Nakagami (Honda) +1.030

14 J. Zarco (Ducati) +1.151

15 M. Oliveira (Aprilia) +1.162

16 F. Morbidelli (Yamaha) +1.265

17 M. Pirro (Ducati) +1.507

18 R. Fernandez (Aprilia) +1.512

19 F. Di Giannantonio (Ducati) +1.901

20 S. Bradl (Honda) +1.951

21 A. Fernandez (Ktm) +2.383

22 J. Folger (Ktm) +4.351