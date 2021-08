Motogp, Martin: "Oggi ho fatto un giorno da rookie"

Stupendo giro di qualifica di Jorge Martin, che batte Quartararo e si prende la prima posizione in griglia nel GP d’Austria. Seconda pole consecutiva sul Red Bull Ring, a certificare la supremazia Ducati su tutte le altre moto del lotto. Queste le sue parole a caldo al termine delle qualifiche:

“Oggi ho fatto un giorno da rookie. Stamattina sono caduto, non riuscivo a guidare come prima e non capivo perché. Questa è esperienza che mi manca. Nelle PL4 abbiamo fatto un grande step. Poi sono caduto di nuovo e mi sono fatto male. Per fortuna ho fatto un bel Q1 e siamo entrati nel Q2. Lì ho preso un po’ di scia da Pecco e poi dal mio compagno. Oggi era importante, perché non trovavo fiducia. Ho fatto il record della pista, un tempo incredibile. Non ci credo. Questo è un momento molto felice. Spero domani di avere il ritmo per lottare per il podio”.

OMNISPORT | 14-08-2021 15:43