MotoGP, Martin: "Sono stato male, non speravo una gara così"

14-11-2021 15:19

Secondo posto a Valencia per Martin, che ammette ai microfoni di Sky Sport: “Ieri sera non sono stato bene – ammette ai microfoni di Sky Sport –, dalle 22.00 alle 5.00 di questa notte non ho fatto altro che vomitare. Pensavo che non sarei nemmeno stato in grado di gareggiare oggi. Invece ho trovato le forze e ci sono riuscito”.

Martin prosegue nel suo racconto: “Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi da questa giornata, avevo paura di non reggere tutta la gara, dopotutto la MotoGP pretende uno sforzo fisico notevole. Non mangio da più di 24 ore e fisicamente sono debilitato”.

Lo spagnolo ha vinto il premio di rookie dell’anno in MotoGP: “Nel finale non ho potuto tenere testa a Pecco, forse solo al 100% ce l’avrei fatta. Ad ogni modo non ho fatto errori e va già bene così. Centro la mia prima seconda posizione della stagione, il podio è tutto Ducati, per cui davvero un finale di stagione incredibile”.

