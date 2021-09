MotoGP, Maverick Vinales: “Sono carico per Aragòn!”

Maverick Vinales, dopo l’annuncio del ritorno in pista già dal Gran Premio, ha concesso un’intervista a Sky TG 24, nella quale ha parlato delle sue prime impressioni sulla RS-GP e del suo approccio con il team italiano.

“Sensazione normale, sono riuscito a pensare, tranquillizzarmi e allenarmi. Sono molto contento di questa opportunità perché era importante fare subito una gara per capire come funziona la moto e per capire dove sei. Quando sono arrivato qui ieri ero molto nervoso, ero abituato a una moto diversa ma dopo il primo run avevo dei buoni feedback sulla moto, mi è piaciuta l’energia del team. Sono carico per Aragòn. Sembrava il primo giorno di scuola, adesso sono felice. Sono lontano dal dare tutto, la moto è diversa e devo capire ma hanno fatto un lavoro incredibile Aleix e Lorenzo. Non c’è una differenza molto grande, si può migliorare in poco tempo. Devo imparare sulla linea in pista, prima facevo molta più percorrenza ma con questa moto puoi staccare tardi. E’ importante portare la moto al limite e non ha senso fare dei setting quando sono molto lontano”.

“Mi sono messo l’obiettivo di correre e divertirmi, non avevo più la passione. Non mi voglio mettere limiti, vediamo dove siamo ad Aragòn, non sarà facile perché è una pista difficile. Hanno fatto un buon lavoro, siamo sulla strada giusta”.

OMNISPORT | 01-09-2021 15:02