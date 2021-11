MotoGp, Max Biaggi su Valentino Rossi: "Con lui si ritira una parte di me"

12-11-2021 17:28

Con l’imminente ritiro di Valentino Rossi dalle corse capita anche quello che non ti saresti mai aspettato: Max Biaggi che usa parole al miele nei confronti dell’ex rivale. Il pilota romano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parla di Rossi e della loro rivalità ma in termini positivi come mai fatto prima di questo momento:

“Avere avuto un rivale come Rossi ha dato più lustro a quelle volte che sono riuscito a batterlo, e viceversa avere un rivale come me ha amplificato anche il valore delle sue vittorie. La rivalità tra italiani è ancora più sentita dai tifosi, ma tutti i rivali di Valentino in generale hanno contribuito a rendere la sua carriera quella che è. Si ritira Rossi, una parte di me si ritira con lui, mi dispiace”.

OMNISPORT