MotoGP, Mir annuncia il forfeit per Aragon e Motegi

17-09-2022 13:41

Il GP di Aragon, ma anche quello successivo in Giappone del 25 settembre, perdono un protagonista. Poco prima della disputa delle qualifiche ufficiali del GP in terra spagnola, infatti, Joan Mir ha annunciato il proprio forfeit dai prossimi due appuntamenti del Mondiale 2022 a causa del persistere dei problemi fisici accusati negli ultimi tempi.

Il campione del mondo 2020, già assente a Misano e in precedenza reduce dai ritiri a Silverstone e a Spielberg, continua a essere tormentato da forti dolori alla caviglia destra e dovrà quindi presumibilmente sottoporsi a nuovi controlli per capire la strategia migliore da segiure per tornare nelle migliori condizioni.

Per Mir, come per tutta la Suzuki, che a inizio stagione aveva annunciato l’addio alle corse dal 2023. la stagione 2022 è stata finora disastrosa: due soli podi, ottenuti da Rins in Argentina e ad Austin, e tanti ritiri.

Nelle scorse settimane Mir aveva ufficializzato l’approdo alla Honda dopo aver firmato un biennale con la casa giapponese dove affiancherà Marc Marquez prendendo il posto di Pol Espargarò.