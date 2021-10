MotoGP, Mir attacca Austin: "Mai guidato in queste condizioni"

Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, Joan Mir ha criticato la pista di Austin come tanti suoi colleghi: “È stata una giornata molto difficile, non mi aspettavo di avere così tanti problemi di stabilità. Faccio fatica sui dossi, dobbiamo trovare una soluzione. La pista è in pessime condizioni e dobbiamo trovare un modo per risolvere questo problema”.

Il pilota spagnolo ha evidenziato i punti critici della pista: “20 giri con questi dossi possono essere molto difficili. La cosa più complessa è realizzare il giro veloce visti i tanti avvallamenti. Quando sono entrato in pista al primo giro sapevo già che non sarei stato nella Top10. In curva cinque c’è un buco enorme. Non ho mai guidato in condizioni come queste nella mia vita. È imprevedibile quello che può succedere, ma siamo tutti nella stessa condizione”.

OMNISPORT | 02-10-2021 12:14