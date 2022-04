MotoGP, Mir: "Con la moto sono a mio agio, sono contento"

29-04-2022 20:13

Il campione del mondo 2020 di MotoGP Joan Mir ha commentato il suo 12° tempo al termine delle FP2 del GP di Jerez, in Spagna, sesto atto del Mondiale 2022. Queste le parole del centauro spagnolo della Suzuki:

“Mi sento in gran forma oggi, il lavoro va nella direzione corretta e mi sento a mio agio con la moto. Peccato non aver fatto l’ultimo giro lanciato ma sono finito largo nella seconda curva. Il mio ritmo con le gomme nuovo era devo dire buono. Adesso mi serve concentrazione, soprattutto sull’essere veloce nelle terze libere per passare direttamente alla Q2. Il mio ritmo di gara è comunque buono, ho tanta fiducia”.

OMNISPORT