MotoGP, Mir preoccupato: "Sono le Ducati il problema"

16-11-2021 13:37

Joan Mir è preoccupato in vista della prossima stagione. Come riporta ‘Motorsport.com’, l’ex campione del mondo della MotoGP ha ammesso: “Sono deluso perché non mi aspettavo di avere queste sensazioni in gara. Pensavo che domenica fosse la mia giornata, avevamo lavorato bene in tutte le prove. Ma non è stato così e non ho potuto farci niente. Ho faticato molto con il grip al posteriore. La lotta con le Ducati è stata frustrante, gareggiare solo per il podio non è ciò che voglio. Sono in una situazione difficile”.

Per Mir, le Ducati sono di un altro livello al momento: “L’ultima gara è iniziata bene superando Pecco, ma poi tutto è cambiato. Mi ha ripreso Martin e quando ho visto che mi ha superato anche Miller ho capito che la gara fosse finita in quel momento. L’anno scorso riuscivo a vedere qualche punto debole sulle Ducati. Questa volta non ho visto nessuna perdita di performance negli ultimi giri, anzi. Sono ancora più forti con le gomme usate. Sono preoccupato in vista della prossima stagione. Abbiamo del lavoro da fare se vogliamo lottare di nuovo”.

Lo spagnolo sottolinea: “Il problema non è Pecco, ma sono le Ducati. È tutto molto difficile. Quando ho vinto la gara nel 2020 eravamo 25 secondi più lenti guardando i tempi! È un grandissimo passo avanti, ma non parlo solo della moto, mi riferisco anche ai piloti. Il livello generale si è alzato, non ci sono dubbi”.

