MotoGP, Morbidelli: “Amo il Mugello, pista fantastica”

Archiviata la difficile gara corsa a Le Mans (sedicesimo dopo una caduta), per Franco Morbidelli l aparola d’ordine è riscatto. Lìitalo-brasiliano non vede l’ora di correre al Mugello, gara di casa e sesto appuntamento della MotoGP 2021.

Il centauro del Team Yamaha Petronas, spera di invertire la rotta, così da tornare competitivo come accaduto a Jerez, quando salì sul terzo gradino del podio.

“Spero di arrivare al Mugello nella migliore forma possibile, dopo aver curato il mio ginocchio. Amo il Mugello; è una pista fantastica, piena di storia e ho dei bei ricordi. La sensazione che ho quando sono in sella è diversa rispetto alle altre piste. È bellissimo tornare a correre al Mugello, dopo che lo scorso anno non si era corso, ma non sarà normale perché non avremo i tifosi in pista ad incitarci. Non so cosa aspettarmi, ma non vedo l’ora di tornare in sella sperando che la nostra moto continui ad andare bene.”

OMNISPORT | 25-05-2021 12:11