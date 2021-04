MotoGp, Morbidelli: "Non mi faccio scoraggiare di certo"

In vista del GP a Portimao, Franco Morbidelli è ottimista sul riscatto dopo le prime 2 gare: “Non vedo l’ora di affrontare questo week end dopo le due infelici gare in Qatar per vedere se abbiamo feedback migliori su questa pista. Sappiamo che possiamo essere veloci, mi sono preparato bene e ripartiremo da qui come con un foglio bianco. Non ci facciamo scoraggiare di certo dalle due gare in Qatar, ripartiamo da quella base, ma con alcune cosette cambiate”.

La Petronas è in difficoltà, Morbidelli non pensa alla Yamaha: “La mia motivazione resta la stessa, non dipende da quello che fanno i miei avversari, ma da quello che voglio ottenere io come pilota: conosco la mia posizione in Yamaha, la accetto, lo devo fare, non ho altre chance, e una delle mie motivazioni è di cercare di guadagnarmi una condizione migliore, non cercare di battere i miei compagni di pari marca. Quello potrebbe essere un plus, ma non è la mia motivazione principale. Qui emotivamente più che ripartire dalla speranza del 3° posto del 2020 alimento la consapevolezza che l’ultima volta qui siamo andati molto forte”.

OMNISPORT | 15-04-2021 19:25