MotoGP, Morbidelli spera in un sabato migliore

Archiviato il 14° posto nelle libere del mattino, in FP2 Franco Morbidelli non è riuscito ad andar oltre la 19ª piazza, un risultato non proprio soddisfacente.

Nonostante questo, il pilota della Petronas Yamaha SRT (terzo lo scorso anno a Portimao) ha detto di sentirsi meglio rispetto alla prima sessione, un riscontro questo che spera possa portarlo a migliorare ulteriormente il feeling con la moto sabato e fare un buon tempo in qualifica.

“All’inizio il feeling non era buonissimo, ma durante la giornata abbiamo migliorato, soprattutto nel pomeriggio” ha ammesso Morbidelli.

“Sicuramente la posizione è quella che è, ma domani ci concentreremo di più sul time attack e proveremo a fare un giro secco migliore. Vedremo cosa succede domani. Ad ogni modo ho buone sensazioni oggi. Sembra che nel pomeriggio io abbia trovato qualcosa di meglio sia rispetto alle due gare del Qatar e sia rispetto a questa mattina” ha commentato speranzoso il ventiseienne romano.

OMNISPORT | 16-04-2021 19:25