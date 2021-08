MotoGP, per Marquez il favorito è uno solo

Il primo dei due appuntamenti in Austria doveva, sulla carta, rivelarsi piuttosto ostico per la Yamaha che invece, grazie al 3° posto di Fabio Quartararo, ha allungato in classifica piloti sui diretti rivali per il titolo iridato.

Riguardo quest’ultimo, secondo Marc Marquez al momento c’è un solo un serio candidato alla vittoria finale, uno che finora ha dimostrato a più riprese di essere il più costante in pista.

“Non so chi lo vince, ma so chi lo può perdere: Quartararo. È primo, ha tanti punti, guida forte. Solo lui può non vincerlo” ha dichiarato lo spagnolo alla Gazzetta dello Sport prima di lanciarsi in un’analisi della MotoGP che verrà.

“Morbidelli merita la Yamaha ufficiale, lavora tanto e va forte. Ma per me è più forte Quartararo. Franco è un compagno comodo per Quartararo. In generale, Quartararo è quello che ne ha di più. E pure Bagnaia. Sono i due che vanno forte. Anche Oliveira non va male con la KTM. Ma poi arriverà gente da Moto2 e Moto3 come Raul Fernandez, Remy Gardner, Pedro Acosta: io so solo che devo lavorare per tornare al top” è stata la chiosa seria del portacolori dell’HRC.

10-08-2021