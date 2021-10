Motogp, Petrucci e i problemi in KTM causati...dall'altezza

A malincuore, Danilo Petrucci lascerà la Motogp al termine di questa stagione. La KTM infatti non ha rinnovato il contratto di Petrux, complice anche le pessime prestazioni del pilota ternano da quando ha lasciato Ducati, per dirottarlo sul progetto Rally. E’ infatti già confermato come nei primi giorni del 2022 Petrucci parteciperà alla Dakar.

A quanto pare, i problemi principali di Petrucci in KTM sono dovuti alla sua particolare stazza, molto più importante del resto dei piloti Motogp (è alto 1,81 e pesa circa 80 Kg). Ad Austin abbiamo avuto l’ennesima riprova di questo, con Danilo molto in difficoltà sulla percorrenza in curva, cosa che gli ha fatto perdere decimi su decimi fino a quando non si sono trasformati in secondi. Queste le sue parole a riguardo a Speedweek.com:

“A causa della mia stazza necessito di una moto più lunga rispetto agli altri piloti. Finora in questa stagione non ho avuto problemi alla schiena. Ma ad Austin ho avuto un forte mal di schiena. Quando ciò accade non riesco più a muovermi correttamente sulla moto. A causa del mio peso maggiore, la mia moto è impostata molto rigidamente, quindi sento ancora di più ogni urto”.

Per il ternano non è una situazione facile psicologicamente, eppure non gli manca mai il suo umile sorriso e la forza di volontà:

“Nella vita normale mi sarei arreso in una situazione del genere. Ma è diverso sulla moto. Non riuscivo più a muovermi, era come correre con le gambe che non ce la fanno più. Ma nella vita di tutti i giorni non si finisce in situazioni così estreme. Solo in MotoGP si impara ad andare oltre i propri limiti“.

OMNISPORT | 09-10-2021 23:15