MotoGp, pole in Thailandia per Bezzecchi. Bagnaia terzo

01-10-2022 10:55

Prima pole in carriera in MotoGp, in Thailandia, per Marco Bezzecchi. A Buriram ha fatto segnare con il tempo di 1:29.671. Il pilota del team Mooney partirà così dalla prima fila con Martin (Pramac) e Bagnaia (Ducati ufficiale). 4° Quartararo, 5° Zarco e 6° Bastianini. Marquez partirà invece dall’ottava.

Con il risultato di Bezzecchi salgono a dieci i piloti diversi a fare la pole in questa stagione, un vero e proprio record.

Bagnaia ha poi detto: “Abisso tra il primo e il secondo tentativo? Assolutamente sì, con la prima gomma non riuscivo proprio a spingere, scivolavo da morire ma ogni tanto può capitare, magari non l’ho riscaldata bene io nell’out lap”.

Incredulo, invece, Bezzecchi: “Sinceramente non avevo proprio capito di essere primo. Ho cercato di guardare gli schermi ma con il sole non vedevo nulla. Quando ho visto il mio tempo, 1’29″6, ho pensato che fosse un giro buono“.

La griglia di partenza

1 M. BEZZECCHI 1:29.671

2 J. MARTIN +0.021

3 F. BAGNAIA +0.104

4 F. QUARTARARO +0.238

5 J. ZARCO +0.292

6 E. BASTIANINI +0.317

7 J. MILLER +0.435

8 M. MARQUEZ +0.462

9 L. MARINI +0.543

10 A. RINS +0.666