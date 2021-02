MotoGp, presentata la nuova Ducati: "Lottiamo per il Mondiale"

La Ducati ha svelato la nuova Desmosedici GP21, il bolide della scuderia ufficiale di Borgo Panigale che competerà per il titolo nel Mondiale di MotoGp del 2021. Prima apparizione da piloti ufficiali anche per Jack Miller e Pecco Bagnaia, arrivati entrambi dal team satellite Pramac dopo i burrascosi addii di Andrea Dovizioso (anno sabbatico) e Danilo Petrucci (passato alla KTM).

La Ducati Desmosedici GP21 andrà a caccia del Mondiale piloti, che manca dal 2007 a Borgo Panigale, quando a vincere fu Casey Stoner. “Jack e Pecco hanno un grande potenziale e credo che insieme potremo lottare non solo per difendere il titolo costruttori conquistato nel 2020, ma anche per il titolo piloti – ha spiegato Gigi Dall’Igna, direttore generale -. Entrambi sono dotati di uno straordinario talento, sono giovani, ma hanno già molta esperienza sulla nostra moto”.

“Il regolamento di quest’anno non ci ha permesso di modificare alcune componenti della moto, ma abbiamo comunque potuto lavorare su altri aspetti durante l’inverno per cercare di arrivare pronti all’inizio della nuova stagione con una moto ancora più competitiva”.

Questa l’emozione di Pecco Bagnaia: “Sarà una stagione molto importante per me, perché per la prima volta vestirò i colori di una squadra ufficiale. Sono orgoglioso di essere riuscito a raggiungere questo primo obiettivo e quest’anno cercherò di puntare ancora più in alto in termini di risultati. Poter fare parte della squadra ufficiale Ducati è sempre stato il mio sogno: cercherò di dare il massimo per non deludere le aspettative, sicuro di avere a disposizione tutto quello che serve per essere competitivo fin da subito e poter puntare in alto”.

Molto determinato Jack Miller: “Le emozioni che ho provato nel vedere la mia Desmosedici tutta rossa e nell’indossare la mia nuova tuta per la prima volta sono state davvero incredibili! Devo ancora realizzare che quest’anno correrò nella squadra ufficiale Ducati. C’è voluto un lungo percorso per riuscire ad arrivare fin qui e vestire finalmente di rosso mi infonde un forte senso di gratificazione, oltre a darmi la giusta motivazione per continuare a lavorare con impegno e dedizione verso i miei obiettivi futuri. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova avventura e cercherò di ottenere dei risultati importanti in questa stagione”.

OMNISPORT | 09-02-2021 17:55