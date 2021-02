MotoGP, tutti i team Ducati in pista a Jerez

Tutti i team della Ducati, quello ufficiale e i due provati, si apprestano a scendere in pista a Jerez de la Frontiera per una due giorni di prove in programma mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio.

I due nuovi piloti ufficiali, che hanno sostituito Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, sono l’australiano Jack Miller e il torinese Francesco Bagnaia, poi ci saranno i due centauri del team Racing, lo spagnolo Jorge Martinez e il francese Johann Zarco.

Iinfine saranno presenti anche quelli dell’Esponsorama Racing, il primo e il secondo dell’ultima Moto2 Enea Bastianini e Luca Marini, il fratellastro di Valentino Rossi. Tutti gireranno su Ducati Panigale V4 ma cisarà anche Michele Pirro, collaudatore ufficiale della casa di Borgo Panigale, che sul circuito andaluso proverà una Desmosedici versione 2021.

OMNISPORT | 04-02-2021 18:59