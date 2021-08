Motogp, Quartararo (3°): "Podio importante"

Il leader del Mondiale Motogp 2021 chiude al 3° posto il GP di Stiria al Red Bull Ring e allunga in classifica sulle Ducati di Bagnaia e Zarco su una pista che, in linea teorica, doveva essere sfavorevole alla moto di Iwata. La scellerata scelta di gomme di Borgo Panigale, però, ha permesso al Diablo di uscire come il vero vincitore di questa gara.

Queste le parole del numero 20 della Yamaha:

“Sono molto contento, in questa pista facciamo fatica: nei giri prima della bandiera rossa stavo lottando forte, dopo la sospensione ho fatto il massimo ma i primi due avevano un passo più alto e la gomma dietro è calata tanto. Ma si tratta di un podio molto importante. Se Martin ha dato un qualcosa in più alla Ducati oggi? Per me sì, tanto. Jorge è un pilota che frena molto forte, è molto veloce, ma soprattutto non ha la mentalità del rookie, ho visto che ha salvato la gomma veramente tanto prima della bandiera rossa. E lo ha fatto perfettamente. Penso che sarà lì con noi per settimana prossima, ma anche per le gare successive. Per il campionato non fa paura, è troppo lontano. Per le singole piste sì, ma è un rookie, e ci sta che ci siano piste in cui va forte e altre in cui va meno bene. Tutti aspettavano Pecco e Jack ma il rookie l’ha fatta troppo bene”, queste le parole a Sky Sport MotoGP. “Se dovessi cambiare qualcosa per la gara di settimana prossima? No, ho dato il mio massimo, era difficile fare meglio. È anche vero che alla seconda gara facciamo sempre un po’ più di fatica, perché gli altri trovano qualcosa e migliorano. Sicuramente Jorge ha dato info importanti a Pecco e alla Ducati, ma noi stiamo messi bene”.

