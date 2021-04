MotoGP, Quartararo in pole. Impresa di Marquez, paura per Martin

Prima pole position stagionale per la Yamaha .

A partire davanti a tutti nel Gp del Portogallo, terza prova del MotoMondiale 2021 sul circuito di Portimao sarà infatti Fabio Quartararo . Si interrompe così il dominio della Ducati dopo il primo posto in qualifica di Pecco Bagnaia nel Gp del Qatar e quello di Jorge Martin nella corsa successiva sempre a Losail, ma valida come Gp di Doha .

Quartararo, vincitore dell’ultimo Gp, ha preceduto la Suzuki di Alex Rins . A seguire le Ducati del capoclassifica Johann Zarco e di Jack Miller. Quinto Franco Morbidelli con una Yamaha Petronas finalmente competitiva dopo le difficoltà dei primi due Gp, ma la sorpresa è il sesto posto di Marc Marquez . Il sei volte campione del mondo spagnolo, al rientro dopo i nove mesi di assenza , è dovuto passare dal Q2, conquistando però una strepitosa seconda fila.

Atroce beffa invece per Pecco Bagnaia , che si ritrova fuori dai dieci dopo essersi visto cancellato il miglior tempo strappato in chiusura di giornata, ma ottenuto in regime di bandiere gialle.

Ottavo posto per Luca Marini alle spalle di Aleix Espargaro. Completano la top ten il campione del mondo Joan Mir e Miguel Oliveira. Addirittura 17° posto per Valentino Rossi.

Chi non sarà al via sarà Jorge Martin , vittima di una bruttissima caduta durante la terza sessione di libere.

Il pilota spagnolo del team Ducati Pramac, tra le rivelazioni del primo scorcio di stagione, è infatti uscito di pista alla curva 7 venendo urtato dalla propria moto mentre rotolava sulla ghiaia.

Pur non avendo mai perso conoscenza, le sue condizioni sono apparse subito serie: trasportato presso il centro medico del circuito, Martin è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato traumi alla testa, una frattura al malleolo destro e una al pollice della mano destra, che necessiteranno di intervento chirurgico.

Martin trascorrerà la notte in ospedale e potrebbe essere costretto a saltare anche il Gp di Spagna del 2 maggio.

