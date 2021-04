Moto GP, Doha: grandissima Pole di Martin, penultimo Rossi

Bellissima seconda qualifica stagionale nel Gran Premio di Doha, che vede un grandissimo dominio Ducati, ma non di quelle ufficiali, bensi delle Pramac, che con Jorge Martin e Zarco si prendono rispettivamente la prima e la seconda posizione. 1:53.106 il pazzesco tempo del Rookie, che guadagna la Pole Position alla sua seconda presenza ufficiale il Top Class, esattamente come Casey Stoner nel 2006 e Marc Marquez nel 2013. Segue da vicinissimo, come detto, un ottimo Zarco (+0.157). Per la prima volta nella sua storia la Ducati mette a segno le prime due pole di una stagione. Terzo Maverick “Top Gun” Vinales su Yamaha ufficiale (+0.161), poi Miller (+0.197), Fabio Quartararo (+0.363) e Pecco Bagnaia (+0.548), che disattende la previsione fatta pochi giorni fa da Jorge Lorenzo, che lo vedeva come grande favorito oggi.

Continuando con la classifica, settimo Espargaro (+0.599), ottavo Alex Rins, autore di una brutta qualifica (+0.639), nono Joan Mir, che si era qualificato dopo il primo tempo in Q1 (+0.679). Chiude la Top-10 Franco Morbidelli in Petronas (+0.688), comunque di molto superiore al compagno di Box.

Proprio Valentino Rossi, in Petronas come il Morbido, non riesce a far girare la propria M1 e chiude lontanissimo in Q1. Partirà penultimo domani, in 21° posizione davanti al solo Savadori.

Grande emozione per Martin, che commenta così la sua prima pole in carriera in Moto Gp:

“Ho dato il 100%, non ho commesso errori, ero davvero al limite, stavo tirando da solo, non era facile, temevo anche il vento. Domani sarà dura in gara, spero di imparare ancora tanto”.

Anche il secondo classificato Zarco sembra molto soddisfatto per il suo tempo, a meno di due decimi dalla pole:

“La sorpresa è Martin, ha fatto un lavoro della Madonna stasera. Io alla prima uscita ho preso fiducia con le gomme nuove, è andata bene, sono contentissimo, anche nelle FP4 ho fatto dei buoni giri. Domani possiamo fare entrambi una bella gara”.

Di seguito anche le parole del terzo classificato inn griglia, Maverick Vinales:

“Abbiamo fatto un bel lavoro. Nel primo giro scivolato dietro, nel secondo mi sono trovato bene. Anche nelle FP4 il ritmo era buono, sono soddisfatto, l’obiettivo di oggi è stato raggiunto”.

La griglia di partenza:

1 89 J. MARTIN 1:53.106 Q2

2 5 J. ZARCO +0.157 Q2

3 12 M. VIÑALES +0.161 Q2

4 43 J. MILLER +0.197 Q2

5 20 F. QUARTARARO +0.363 Q2

6 63 F. BAGNAIA +0.548 Q2

7 41 A. ESPARGARO +0.599 Q2

8 42 A. RINS +0.639 Q2

9 36 J. MIR +0.679 Q2

10 21 F. MORBIDELLI +0.688 Q2

11 6 S.BRADL +1.118 Q2

12 88 M.OLIVEIRA +1.990 Q2

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 343.9 1’54.228 0.297 / 0.008 Q1

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1’54.261 0.330 / 0.033 Q1

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1’54.402 0.471 / 0.141 Q1

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’54.481 0.550 / 0.079 Q1

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.528 0.597 / 0.047 Q1

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.555 0.624 / 0.027 Q1

19 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 336.4 1’54.632 0.701 / 0.077 Q1

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.6 1’54.731 0.800 / 0.099 Q1

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’54.881 0.950 / 0.150 Q1

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1’55.823 1.892 / 0.942 Q1

OMNISPORT | 03-04-2021 19:49