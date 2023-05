MotoGp, Quartararo: "Non ho feeling, non sappiamo che strada prendere"

Il centauro francese è chiaro dopo le libere di Le Mans

12-05-2023 18:50

Fabio Quartararo, solo dodicesimo nelle libere del Gp di Francia a Le Mans, sabato dovrà passare dal Q1 nelle qualifiche sul tracciato francese. Il campione del mondo 2021 lamenta i soliti problemi alla sua Yamaha: “Siamo veramente in difficoltà. Non ho feeling con la moto e dobbiamo trovare una strada. Stiamo sempre pensando a modificare, ma non abbiamo ancora una base sulla moto dopo cinque gare”.

“Non siamo messi molto bene, ma dobbiamo essere calmi e provare a migliorare. Abbiamo portato il telaio nuovo che a Jerez sembrava andare un po’ meglio. L’ho provato stamattina ed era molto peggio, quindi abbiamo deciso di usare la moto standard. A parte il motore, non stiamo usando nulla di nuovo rispetto all’anno scorso. È preoccupante perché non abbiamo trovato una strada per migliorare”, sono le parole a Sky.