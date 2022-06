27-06-2022 19:14

La gara di Assen ha visto il primo vero errore della stagione di Fabio Quartararo. Nel corso del quinto giro del GP d’Olanda il pilota francese della Yamaha ha infatti tentato un sorpasso complicato sull’Aprilia di Aleix Espargaró per diventare secondo. Ma la frenata è stata troppo aggressiva, Quartararo è caduto ed è finito addosso allo spagnolo, che è rimasto in piedi e ha rimontato fino al quarto posto.

Quartararo invece ha provato a completare la gara in cerca di punti, salvo poi cadere un’altra volta alla stessa curva. Il primo zero della stagione gli è costato però anche una penalità per la prossima gara di Silverstone. Nei primi tre giri del GP inglese, che si terrà il 7 agosto dopo la pausa, il leader del Mondiale dovrà infatti scontare un long lap penalty.

Il francese della Yamaha non ha preso bene questa decisione e all’indomani dell’incidente di Assen ha commentato così con un post su Instagram: “Bene. Avrò un long lap penalty nella prossima gara. Ora non si può più tentare un sorpasso, perché pensano che sei troppo ambizioso. Da inizio stagione alcuni piloti hanno fatto degli ‘incidenti di gara’, ma sembra che il mio sia stato troppo pericoloso”.

Quartararo ha poi concluso con una nota ironica: “Congratulazioni agli Steward per il grande lavoro che state facendo. La prossima volta non proverò neanche un sorpasso, perché dovrò pensare a non prendere una penalità. Buone vacanze, ci vediamo a Silverstone”.