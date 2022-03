MotoGP, Quartararo: "Stupendo tornare in pole"

19-03-2022 09:56

Fabio Quartararo si prende la prima posizione nelle qualifiche del secondo GP stagionale, in Indonesia, sulla pista di Mandalika. Dopo una serie impressionanti di caschi rossi, El Diablo stampa un 1:31.067 irraggiungibile per gli avversari.

Queste le sue parole al termine delle qualifiche:

“É stupendo tornare in pole dopo così tanto tempo (mancava da 12 GP, ndr). È stato molto difficile, perchè su questa pista non è per nulla semplice fare un giro veloce senza sbagliare niente. Io ho fatto due giri di buon livello e sono molto contento che uno dei due mi abbia dato la pole, anche perchè dopo un giro la gomma senti che si deteriora tanto”.

Una parola anche in vista della gara di domani:

“A parte la pole, sono felice perchè in FP4 ho tirato una quindicina di giri di buonissimo livello. Dopo la brutta gara dell’esordio in Qatar il team non ha mollato nulla. Ora, con la pole, mi sento prontissimo per affrontare la gara. Sorpassare a Mandalika non è semplice, e dunque la pole è fondamentale. Proverò a imporre il mio ritmo”.

