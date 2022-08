MotoGP Silverstone: Bagnaia e il retroscena decisivo con Valentino Rossi

07-08-2022 16:23

“Nel corso del weekend ho avuto molte difficoltà nelle Fp2, rimanendo fuori dai primi dieci. Valentino Rossi mi ha mandato dei messaggi per spronarmi e consigliarmi le gomme idonee per affrontare la gara”.

A parlare è Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati svela il ‘retroscena’ della sua vittoria a Silverstone. I messaggi del Dottore sono stati dunque fra le ‘cure migliori’ per consentire a Pecco di centrare la seconda vittoria di fila dopo Assen. Un successo, quello di oggi (domenica 7 agosto), che gli consente anche di accorciare in classifica generale e portarsi a 49 punti dal leader Fabio Quartararo. Il francese ha chiuso in ottava posizione dopo aver scontato un long lap penalty per la sanzione ricevuta ad Assen. “Dal primo giro – riprende Bagnaia – ho dato tutto, non avevo la possibilità di gestire il vantaggio come accaduto ad Assen. È una delle vittorie più belle della mia carriera”.

“Bagnaia – sottolinea Maverick Vinales, giunto secondo – è stato molto bravo a proteggere la prima posizione. Non sono partito molto bene, ma nella seconda parte di gara ho recuperato molto bene. Sono molto felice perché i risultati del duro lavoro stanno arrivando. Ora penseremo alla prossima pista per raggiungere un buon risultato”. In terza posizione ha chiuso Jack Miller. Il pilota australiano della Ducati ha confessato come “avrei preferito arrivare secondo, ma Viñales era molto forte. In ogni caso questo risultato è un’ottima base di partenza per iniziare nel modo giusto la seconda metà di questa difficile stagione”.