MotoGP, Stoner: Capodanno in tempesta, casa distrutta. Video e foto dell'ex campione fanno il giro del mondo, arriva l'appello

L'ex campione del mondo di MotoGP con Honda e Ducati, Casey Stoner ha denunciato le condizioni con cui vivono le popolazioni della sua zona sulla Gold Coast in Australia colpita dal maltempo durante queste festività natalizie

02-01-2024 19:39

Prima Natale poi Capodanno. Non sono state delle festività felici sotto tutti i punti di vista per Casey Stoner. La leggenda della MotoGP, campione del mondo sia con Ducati che con Honda, ha vissuto in prima persona con la sua famiglia, in Australia, la forza della natura che in questi giorni si è abbattuta sulla zona della Gold Coast con tempeste e alluvioni che hanno distrutto molte abitazioni, compresa quella della tenuta dell’ex pilota aussie, creando non pochi danni alle popolazioni della zona.

MotoGP, casa Stoner distrutta dalle tempeste che hanno colpito l’Australia

Prima i forti venti poi le alluvioni hanno messo letteralmente in ginocchio migliaia di persone sulla Gold Coast, colpendo in particolar modo la regione del Queensland. Proprio la regione abitata dall’ex campione di MotoGP, Casey Stoner. Che ha voluto documentare tutto con tanto di foto e di video postati ininterrotamente sui propri profili social.

Stoner cuore d’oro: “Serve aiuto, molte persone hanno perso la propria casa”

Sempre dai suoi profili social Casey Stoner ha voluto mandare un messaggio per smuovere la solidarietà e gli interventi per portare aiuto alle persone colpite dal maltempo che hanno perso molto, la propria casa o la semina e il raccolto nei campi, o ancora il proprio bestiame.

“Molte persone non sono consapevoli del tempo devastante che abbiamo avuto tra Natale e ora Capodanno! Primi incredibili venti che hanno distrutto così tante case e terreni agricoli nella nostra zona e tutto ciò che la gente ha speso gran parte della propria vita a costruire. Ora alcuni di noi che sono stati colpiti da quei venti sono stati colpiti anche dalle peggiori inondazioni che questa regione abbia visto. Non abbiamo visto o sentito nessuno della giunta offrire aiuto a chi è stato colpito nella nostra zona, è passata più di una settimana senza servizio telefonico e senza elettricità, e le linee elettriche sono ancora poste dall’altra parte della strada. Mi scuso per non aver risposto a tutti quelli che mi hanno contattato, lo apprezziamo davvero!”

