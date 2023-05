MotoGP: stop per Oliveira, in pista Savadori

Il collaudatore dell’Aprilia prenderà il posto del portoghese costretto al riposo dopo la caduta al Gp di Francia

04-05-2023 12:41

Dopo lo stop nel Gp d’Argentina per l’infortunio alla gamba destra, Miguel Oliveira dovrà saltare anche il Gp di Francia in programma la prossima settimana. Gli accertamenti condotti dopo la caduta nel Gp di Spagna, a seguito del contatto con Fabio Quartaro, hanno riscontrato la lussazione della spalla sinistra, la frattura dell’omero e una lesione del labbro legamentoso anteriore. Oliveira non dovrà essere operato, ma ha bisogno di un periodo di riposo che gli impedirà di essere presente sul circuito di Le Mans.

A sostituire il pilota dell’Aprilia RNF sarà il collaudatore Lorenzo Savadori.