MotoGP, Suzuki: Watanabe al posto di Mir a Misano

26-08-2022 19:26

La Suzuki ha scelto chi prenderà il posto dell’infortunato Joan Mir a Misano. Nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo 4 settembre ci sarà il 31enne giapponese Kazuki Watanabe in sella alla GSX-RR in sostituzione del campione del mondo 2020 MotoGP. Mir si è fatto male nell’ultima gara in Austria.

Watanabe è riserva Suzuki nell’Endurance Racing Team e corre nell’All Japan Road Race. “Auguro a Mir una pronta guarigione – questo il commento del pilota giapponese -. Sarà fantastico provare una MotoGP a Misano. Farò del mio meglio per ripagare la squadra”. Watanabe correrà così al fianco di Alex Rins.