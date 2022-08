MotoGP, test 2023: svelate le date provvisorie

08-08-2022 18:46

La MotoGP ha appena vissuto un bellissimo weekend per i colori italiani, col successo di Pecco Bagnaia e tante moto italiane nei primi posti della classifica. La prossima gara sarà il 21 agosto in Austria, al Red Bull Ring, ma intanto gli organizzatori hanno reso noto, sul sito ufficiale della MotoGP, le prime date provvisorie che saranno dedicate ai test in vista della stagione 2023 del Motomondiale.

I tester ufficiali e ai rookie inizieranno a girare a Sepang, in Malesia, dal 5 al 7 febbraio 2023, mentre la tre giorni 10-12 dello stesso mese sarà dedicato ai piloti ufficiali, sempre in Malesia.

L’11 e il 12 marzo invece si andrà in Portogallo, sede del primo GP della stagione (che inizierà il 26 marzo). Sempre sul circuito lusitano di Portimao, poi, gireranno anche la Moto2 e la Moto3 dal 17 al 19 marzo.

Senza dubbio comunque l’attenzione di tutti i piloti sarà concentrata sulla stagione in corso, dove la lotta tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo sta entrando nel vivo, con l’Aprilia possibile outsider nonostante l’infortunio di Aleix Espargaro, ma con un Maverick Vinales in netta ripresa dopo il 2° posto di Silverstone.

Ecco di seguito il riassunto di questi test, che ricordiamo sono provvisori:

Moto2 e Moto3

Portimao test: 17-19 marzo

MotoGP

Shakedown test: 5-7 febbraio

Sepang test: 10-12 febbraio

Portimao test: 11-12 marzo