MotoGp: Valentino Rossi ha un rimpianto, Dovizioso si gode il podio

Valentino Rossi è tornato finalmente a lottare per il podio dopo un periodo buio, e nel dopo gara del Gran Premio della Malesia il centauro della Yamaha, quarto, ha commentato con il sorriso la sua prestazione: "Sono partito abbastanza bene, ma già alla prima curva ho fatto fatica. Le Ducati mi hanno superato, ma i primi giri poi sono stato abbastanza veloce. Ho fatto il record della pista e sono contento, è stata una bella soddisfazione. Ero un po più veloce nel misto di Dovi, lui però mi superava nel rettilineo. Speravo andasse in difficoltà con le gomme, ma ci sono andato io. Sono contento perché ho guidato bene, ho imparato un po’ di cose in questo week-end".

Il Dottore ha un solo rimpianto: "Mi dispiace moltissimo non aver fatto il podio, ma Dovi ne aveva di più. Se fossi riuscito a rimanere con Marquez all'inizio, avrei potuto tenere dietro Dovizioso e centrare il podio. La chiave del mio podio svanito è stato l'inizio, nella prima curva, quando ho perso il contatto con i primi. Il duello con Dovizioso è stato bello, ma nel dritto facciamo molta fatica e la differenza di motore si vede molto in gara. Quando devi lottare con le moto che nel rettilineo vanno molto più veloce si fa più difficile".

Sul suo cambio di stile: "E' vero, quest'anno è cambiato tantissimo il modo di usare la moto, è cambiata moltissimo la frenata, e io ci sto cominciando a prendere la mano. La moto si usa in maniera diversa anche in accelerazione. E' come reiniziare da capo, è un lavoro difficile ma bello se funziona".

Dovizioso si gode il suo terzo posto dopo il duello con Valentino: "Valentino non molla mai, è bello lottare con lui perchè è molto aggressivo ma è sempre pulito. Alla fine sa come può reagire, ci siamo passati e incrociati, ma tutto bene".

Marquez resta lontano: "Purtroppo non ho avuto il passo di Marquez, la gomma è calata parecchio. Ero forte in certi punti, ma andavo lungo in altre curve. Non sono riuscito a stare con Marc".

"Troppi alti e bassi quest’anno ma oggi abbiamo conquistato un gran risultato, mai fatto in Malesia. Diamo importanza a questo risultato ma con gli altri, davanti, non riusciamo a starci quindi non basta".

SPORTAL.IT | 03-11-2019 10:35