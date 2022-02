MotoGp, Vinales: "Preoccupato per i miei tempi di adattamento all'Aprilia"

09-02-2022 11:57

Terminato il rapporto con Yamaha lo scorso anno nel Gp della Stiria, Maverick Vinales si èaccasato in Aprilia dove ha praticamente usato gli ultimi Gp stagionali come se fossero dei veri e propri test in vista di questa nuova stagione.

Nonostante Vinales abbia iniziato a mostrare un potenziale molto interessante nel test di Sepang dello scorso fine settimana, rimane piuttosto dubbioso sui tempi di adattamento alla RS-GP. Il feelingi stenta ad essere quello perfetto e non è sicuro che sarà completato definitivamente in tempo per l’inizio del campionato, previsto per il 6 marzo in Qatar.

“E’ sempre difficile da dire perché in un decimo ci sono sei piloti”, ha detto lo scorso fine settimana. “Mi sto ancora adattando alla moto, ma dall’altra parte devo anche spingere. Sono tra i sei piloti che sono scesi sotto al record della pista. Anche se mi sto adattando, devo tirare fuori il meglio della moto”.

“Spero di poter essere pronto in Qatar, ma se non sarà così, penso che al massimo a Jerez lo sarò. Ci sta volendo molto più tempo del previsto. Mi aspettavo di adattarmi meglio una volta salito sulla moto. Ma non è così, devo abituarmi al motore”.

