MotoGp, Vinales: "Ringrazio l'Aprilia"

Maverick Vinales non correrà ad Austin, in Texas: ancora troppo forte l’emozione per la scomparsa del cugino Dean Berta, 15 anni, morto sabato scorso in Supersport 300 a Jerez.

Sui social il pilota spagnolo ha voluto ringraziare l’Aprilia per la comprensione: “Ringrazio l’Aprilia per aver compreso la mia situazione e la piena disponibilità dimostrata nell’accettarla, volevo correre per mio cugino Dean Berta ma in questo momento il dolore e le emozioni sono troppo forti per trovare la concentrazione necessaria. Grazie a tutti”.

OMNISPORT | 30-09-2021 15:20