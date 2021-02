MotoGp, Vinales: "Senza Valentino più libertà"

In una recente intervista a “MCN”, il pilota spagnolo della MotoGp, Maverick Vinales si è raccontato parlando anche della nuova stagione.

Lo scorso anno ha chiuso al sesto anno e questa volta nel team ufficiale Yamaha ci sarà con lui Fabio Quartararo, mentre Valentino Rossi correrà con Petronas. Ecco perché lo spagnolo ne ha parlato: “Senza Rossi avremo più libertà di lavorare nel box perché non è mai facile stare con una leggenda. La sua partenza mi fa perdere un po’ di motivazione. Per me battere Valentino è stato sempre uno stimolo. Devo ammettere di aver imparato molto da Vale. All’inizio non capivo perché sorrideva sempre quando le cose non andavano bene, quando concludevamo le gare indecima posizione. Grazie a lui ora sono più positivo e più forte mentalmente”.

OMNISPORT | 08-02-2021 13:20