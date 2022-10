MotoGP, Zarco: "Aiutare Bagnaia è giusto"

02-10-2022 13:53

Ha fatto una buona gara di rimonta e alla fine Johann Zarco ha concluso il GP della Thailandia al quarto posto, alle spalle di Pecco Bagnaia. Il pilota francese della Ducati Pramac non ha infatti attaccato nel finale di corsa il pilota ufficiale, in piena lotta per il titolo mondiale. Anche Luigi Dall’Igna, dg di Ducati Corse, a fine gara ha detto: “Gran lavoro di Zarco su Marquez, temevamo che ci rovinasse i piani”.

Zarco ne ha parlato ai microfoni di Sky: “È da Misano che ne parliamo con Ducati, ovvero se è possibile non attaccare Bagnaia a meno che non ci sia in palio una vittoria, sarebbe stato rischioso attaccarlo uscendo di traiettoria – ha spiegato il francese -. Aiutare Bagnaia è giusto, la mia occasione di giocarmi il Mondiale l’ho buttata via qualche mese fa disputando delle gare non all’altezza”.