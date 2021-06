MotoGp, Zarco: "Ho approfittato dei problemi di Quartararo"

Johann Zarco conquista un ottimo 2° posto in Spagna e accorcia in classifica su Quartararo: “E’ stata una bella gara, sono contento. Ho perso tempo per superare Miller perché aveva tanta grinta, però è stato bello riuscire ad amministrare. Gli ultimi giri sono stato fortunato, Quartararo ha avuto dei problemi e io ho sfruttato al massimo l’occasione”.

Manca solo la vittoria al pilota francese: “E’ un risultato importante anche per la classifica mondiale. Io come il Mir della scorsa stagione? Per me va bene, la vittoria arriverà quando arriverà, ma riuscire a controllare al meglio la gara dà comunque soddisfazione come fosse una vittoria”.

OMNISPORT | 06-06-2021 14:45