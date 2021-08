Mou con Zaniolo e Mkhitaryan a supporto di Shomurodov; nei turchi 4 "ex italiani" titolari

Esordio assoluto nella nuova Conference League per la Roma di José Mourinho, che giovedì sera alle 19:30 affronterà il Trabzonspor alla Medical Park Arena di Trebisonda nella gara di andata dei playoff.

Lo SpecialOne dovrà fare a meno di Chris Smalling, che ha avuto un leggero problema muscolare e non prenderà parte alla trasferta. La coppia di centrali, come annunciato dall’allenatore giallorosso, sarà composta da Ibanez e Mancini, che insieme a Karsdorp e Viña formeranno la linea a 4 davanti a Rui Patricio. I due di centrocampo saranno Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti agirà Pellegrini con Zaniolo e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Il riferimento offensivo, in attesa di Tammy Abraham, sarà Eldor Shomurodov.

Abdullah Avci sembra essere intenzionato a dare continuità alla squadra che lunedì scorso ha battuto in campionato lo Yeni Malatyaspor per 5 reti a 1. Confermati gli “ex italiani” Bruno Peres in difesa, Hamsik a centrocampo e Gervinho-Cornelius in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Trazbospor (4-3-3): Ugurcan; Peres, Edgar, Hugo, Koybasi; Özdemir, Bakasetas, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Cornelius. Allenatore: Avci.

OMNISPORT | 19-08-2021 08:59