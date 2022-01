Mou e Sarri nel mirino: le richieste di mercato scatenano la polemica

14-01-2022 11:05

Un destino comune, un filo lega le due squadre della capitale. Josè Mourinho e Maurizio Sarri stanno trovando molte più difficoltà di quanto ci si aspettava alla vigilia di questa stagione. Entrambi i tecnici sono arrivati a Roma accompagnati da grande entusiasmo, che ora però sta svanendo lentamente.

Mourinho e Sarri: le richieste di mercato

Sia Mourinho alla Roma che Sarri alla Lazio sono stati molto precisi sul futuro delle rispettive squadre. Difficile riuscire a insediare le prime della classe se non arrivano giocatori funzionali e di qualità. Entrambe le società sono a lavoro per accontentare i due tecnici anche se con la crisi dovuta alla pandemia è difficile riuscire a portare a termine le operazioni necessarie.

Lazio e Roma: due tecnici nel mirino

Le richieste sul mercato dei due allenatori però aprono una nuova polemica, lanciata sui social dal giornalista Fabio Ravezzani che si pone una domanda dal suo account Twitter: “Interessanti come venerati maestri del calcio (Sarri e Mou) abbiano convinto tutti che senza acquisti importanti non possono vincere. Ma come, non erano i loro gioco e furbizia che sopperivano da soli alle carenze di una squadra? Non li pagano tanto solo per questo?”.

Lazio e Roma: i tifosi rispondono alle accuse

Sui social il tema è sentito anche perché in ballo ci sono due tifoserie molto appassionate come quella della Roma e della Lazio: “Mettere Sarri e Mourinho nella stessa frase è una bestemmia”, scrive Pino. Mentre Filippo commenta: “Diciamo che probabilmente bisognerebbe anche avere l’umiltà di aggiornare il proprio gioco, il proprio modo di intendere il calcio ma evidentemente sia l’uno che l’altro non sono interessati”.

Molti tifosi fanno però notare che le richieste di mercato dei due allenatori non sono così assurde: “Sarri ha una rosa di titolare molto buona, ma la qualità delle riserve non è all’altezza della lotta per la Champions. Quanto alla Roma, la rosa competitiva c’è tutta e probabilmente a parità di risultati un altro allenatore non sarebbe stato trattato bene come Mou”. Mentre Stefano fa notare: “Nessun allenatore, neppure il più vincente, può vincere senza avere giocatori funzionali alle sue idee di gioco. L’errore è prendere allenatori senza avere i giocatori giusti per loro”.

SPORTEVAI