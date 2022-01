Ufficiale, Borja Mayoral e Villar lasciano la Roma: vanno al Getafe

13-01-2022 15:27

Due cessioni in una. La Roma lascia partire contemporaneamente Gonzalo Villar e Borja Mayoral, che da oggi sono ufficialmente due giocatori del Getafe, come annunciato dai due club sui rispettivi siti e profili social.

Sia Villar che Borja Mayoral approdano al Getafe in prestito semestrale, fino al 30 giugno 2022. Se il centrocampista tornerà alla Roma alla conclusione della stagione, l’attaccante era a sua volta in prestito dal Real Madrid e, dunque, sostanzialmente lascia i giallorossi a titolo definitivo.

Il doppio trasferimento era nell’aria, in quanto sia Villar che Borja Mayoral sono stati utilizzati pochissimo da Mourinho in questa prima parte di stagione: il primo è stato epurato dopo la figuraccia di Bodo, non collezionando alcun minuto in Serie A, mentre il secondo – da settimane accostato anche alla Fiorentina – è stato chiuso da Abraham.

Curiosità: lo stadio del Getafe è il Coliseum Alfonso Perez. Per Villar e Borja Mayoral, un po’ di Roma anche lontano da Roma.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT