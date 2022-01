Muriqi "cancella" la Lazio: addio a un passo

14-01-2022 07:31

La più che deludente esperienza alla Lazio di Vedat Muriqi starebbe per concludersi. Il condizonale è ancora d’obbligo, viste le smentite del club biancoceleste, ma l’attaccante kosovaro sembra destinato a lasciare Roma e la Serie A un anno e mezzo dopo il suo arrivo e dopo non aver mai convinto allenatori, società e tifosi.

Il suo futuro potrebbe però essere a sorpresa in Inghilterra e non di nuovo al Fenerbahce, come ipotizzato nei giorni scorsi. Secondo l’emittente ‘A Sport’ la trattativa con il West Bromwich Albion è ben avviata e la firma di Muriqi con il club che milita nella Championship, la Serie B inglese, sarebbe in arrivo.

A confermare l’indiscrezione un signfiicativo indizio social: Muriqi ha infatti smesso di seguire la Lazio su Instagram e Twitter, probabile prodromo della fine anticipata di un’avventura poco fortunata.

