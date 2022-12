Mourinho ct del Portogallo? A Santo Stefano nuovo incontro con la federcalcio

22-12-2022 10:40

Ultimo giorno di ritiro invernale ad Albufeira per la Roma. José Mourinho, tuttavia, non tornerà nella Capitale ma si fermerà qualche giorno in Portogallo per festeggiare il Natale con la propria famiglia. E non solo…

Secondo la principale testata sportiva lusitana “A Bola”, infatti, a Santo Stefano è previsto un incontro tra il tecnico giallorosso e la locale federcalcio per cercare di convincerlo a prendere le redini della nazionale portoghese. Mourinho ha già detto “No” al doppio incarico e sarà anche difficile una risposta affermativa come erede di Fernando Santos: lo Special One vuole restare allenatore di una squadra di club e, in particolare, della “sua” Roma.