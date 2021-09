Mourinho e l'espulsione di Pellegrini: "L'arbitro ha fatto una ca...ta"

Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby che vedrà la sua Roma fronteggiare la Lazio di Sarri. Per lo Special One si tratta della prima stracittadina da tecnico giallorosso.

Non si poteva che iniziare dai molteplici significati racchiusi in una partita che a Roma ha sempre un sapore speciale: “Quando c’è il derby, la gente pensa al 100% al match, è una bella partita da giocare. Dalla mia squadra mi aspetto che giochi per vincere, sappiamo che non possiamo farlo sempre perché c’è una squadra domani che ha le stesse ambizioni però voglio lo stesso atteggiamento e se non dovessimo vincere vorrei uscire dal campo con la sensazione che abbiamo dato tutto”.

L’avventura sulla panchina giallorossa: “È una sfida diversa, ho parlato con il direttore e la proprietà e sappiamo cosa vogliamo fare. Ho avuto già altre squadre con delle incognite e qua alla Roma dubbi non ce ne sono per cui non è la sfida più difficile”.

Tra i protagonisti del derby non ci sarà Lorenzo Pellegrini, espulso nell’ultimo incrocio contro l’Udinese: “Sarebbe facile parlare di lui in queste circostanze, questa partita si è iniziata a giocare al 90’ della partita contro l’Udinese perché avere Pellegrini è una cosa, non averlo è un’altra. L’arbitro ha fatto una ca**ta, ma è giovane e migliorerà”.

Il percorso di avvicinamento al derby è stato scandito dal grande affetto della tifoseria romanista: “In questi giorni ho visto come i tifosi siano stati vicino alla squadra dopo la sconfitta di domenica scorsa, l’empatia c’è ma a volte svanisce con un risultato negativo. Abbiamo perso a Verona, giocando male, ma prima di Roma-Udinese per tutta la strada verso lo stadio, i tifosi ci hanno incitato così come durante il match e l’empatia si sente. I tifosi si meritano tutto da noi e i ragazzi si meritano tutto dai tifosi, i ragazzi danno tutto in campo sia che giochino bene o che giochino male. Al 100% i tifosi vedranno una squadra che se la giocherà con professionalità e passione”.

Su come scenderà in campo la Roma, Mou si aspetta dai suoi grande solidità in fase difensiva, aprendo al recupero di Vina: “Dipende dalla partita, dobbiamo rispettare una squadra di qualità e con un modo offensivo di fare gioco, in quel caso devi difendere. Per vincere domani serve una partita completa perché la Lazio è una squadra di qualità. Vina? Secondo me ci sarà”.

In chiusura un pensiero rivolto a Zalewski che pochi giorni fa ha perso il padre: “Vorrei dire che è un momento difficile per la famiglia Zalewski, siamo tutti con lui e vediamo domani se sarà con noi, è importante che sia lui che decida. Deve iniziare a convivere in un mondo nuovo senza padre, io lo vorrei con me ma decide lui. Non mi avete chiesto di Vina, io penso che ci sarà”.

OMNISPORT | 25-09-2021 21:25