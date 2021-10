Mourinho e quel conto in sospeso con l’arbitro Orsato

L’Allianz Stadium si prepara ad accogliere uno dei suoi nemici storici: domenica la serie A prevede Juventus-Roma e i tifosi bianconeri sono pronti a ritrovarsi di fronte quel José Mourinho, personaggio che non ha mai mancato di stuzzicare l’ambiente juventino, sia quando allenava l’Inter sia negli anni seguenti.

Gli scontri tra Mourinho e Orsato

Oltre a una delle tifoserie che lo sopporta meno, però, Mou a Torino ritroverà anche l’arbitro Orsato, direttore di gara nei confronti del quale il portoghese ha animato numerose polemiche.

Già, perché quando era all’Inter Mourinho fu espulso ben 2 volte dall’arbitro di Schio. Era il 2009, la prima espulsione risale alla partita vinta per 2-0 a San Siro contro la Fiorentina: Mou protestò contro Orsato, che lo mandò via, ma il portoghese restò a guardare la partita nel tunnel degli spogliatoi. Risultato: una giornata di squalifica e 15mila euro di multa.

Il secondo scontro avvenne a Cagliari: l’Inter vinse 2-1, ma il portoghese fu nuovamente espulso per proteste da Orsato. Episodi che Mourinho sembra essersi legato al dito, come dimostrato anche dalle sue parole dopo un Maribor–Chelsea nella Champions League del 2014, arbitrata proprio da Orsato: la gara finì in pareggio e il portoghese a fine gara ammise di avere con l’arbitro italiano “una lunga storia che risale ai tempi dell’Inter, ma preferisco non parlarne”.

Lo score negativo della Roma con l’arbitro di Schio

In vista del match di Torino, dunque, si annunciano scintille. Anche perché la storia della Roma contro i bianconeri nelle gare dirette da Orsato non è felice: 2 pareggi e 2 sconfitte lo score dei giallorossi. Dovesse andar male anche stavolta, chissà che non si arrivi a un nuovo faccia a faccia tra Mou e il fischietto di Schio.

SPORTEVAI | 14-10-2021 10:57